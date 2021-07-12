Когда получится выяснить происхождение коронавируса, рассказал ученый

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19, передает zakon.kz.

Я думаю, что на это нужны месяцы, а далеко не дни, и может быть, год-два. Просто надо очень многое изучить. Дело в том, что событие, которое произошло, так же, как и возникновение вируса атипичной пневмонии, - очень редкое природное событие, - отметил он РИА Новости.

В случае расследования причин атипичной пневмонии 2002-2003 года, как отметил ученый, удалось довольно быстро найти очень похожие на выделенные от человека природные штаммы от животных и даже отследить путь, как вирус попал из природы к человеку.

Для нынешнего коронавируса тоже был найден, по крайней мере, один четкий предшественник, у которого гомология больше 96%, но оставшиеся 4% - это и есть загадка, - отметил собеседник агентства.

Над ней сейчас, по его словам, "бьются и решают специалисты в самых разных странах".

В США вообще идет фундаментальное расследование, связанное с тем, что надо изучить как можно больше коронавирусов, которые обитают в летучих мышах и домашних животных. Сергей Нетесов

Коронавирусов в природе, как пояснил ученый, очень много у самых разных видов животных, не только у летучих мышей.

Так, известно, что промежуточными хозяевами для впоследствии человеческих коронавирусов были и коровы, и пальмовые циветты, и енотовидные собаки, и, по всей видимости, другие мелкие млекопитающие, - добавил он.