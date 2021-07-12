На выборы акима села в Кызылординской области выдвинут 151 кандидат

В Кызылординской области завершился этап выдвижения кандидатов в акимы сельских округов.

В 40 избирательных округах выдвинут 151 кандидат. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил председатель областной избирательной комиссии Галым Баймырзаев.

Сейчас выясняется соответствие кандидатов требованиям законодательства. Кроме того, ведется работа по регистрации кандидатов. Сегодня 81 кандидат прошел регистрацию, - сказал Галым Конакбаевич.

Стоит отметить, что регистрация кандидатов завершится 14 июля в 18.00.