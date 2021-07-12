На выборы акима села в Кызылординской области выдвинут 151 кандидат

12 июля 2021, 11:19
Фото: пресс-служба

В Кызылординской области завершился этап выдвижения кандидатов в акимы сельских округов.

В 40 избирательных округах выдвинут 151 кандидат. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил председатель областной избирательной комиссии Галым Баймырзаев.

Сейчас выясняется соответствие кандидатов требованиям законодательства. Кроме того, ведется работа по регистрации кандидатов. Сегодня 81 кандидат прошел регистрацию, - сказал Галым Конакбаевич.

Стоит отметить, что регистрация кандидатов завершится 14 июля в 18.00.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?