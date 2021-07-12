Токаев поставил задачи по обновлению судейского корпуса

Глава государства принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, сообщает zakon.kz.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах деятельности Высшего судебного совета за первое полугодие 2021 года и планах на предстоящий период, - говорится в сообщении Акорды.
Президент также был проинформирован об исполнении поручения о кадровом обеспечении судов административной юстиции.
В завершение встречи глава государства поставил перед Денисом Шиппом ряд задач, которые должны способствовать дальнейшему обновлению судейского корпуса и привлечению наиболее грамотных и компетентных специалистов в судебную систему.
Денис Шипп был назначен председателем Высшего судебного совета Казахстана в июне текущего года.
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