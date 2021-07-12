Певице Макsим снова стало хуже

Состояние певицы Макsим снова ухудшилось, сообщает zakon.kz.
Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО,- рассказывает kp.ru подруга Макsим.
По ее словам, врачи делают все возможное.
Медики сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис, - добавила она.
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В середине июня исполнительница на своей странице в Instagram рассказала, что ее госпитализировали с поражением легких 40%.
Через три дня артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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