Мнимые сделки на 360 млн тенге оформил житель Уральска

12 июля 2021, 13:29
Фото: pexels.com

Фиктивные счета-фактуры на 360 млн тенге выписали в ЗКО, сообщает zakon.kz.

Злоумышленник, являясь реабилитационным управляющим предприятия, заключал от имени ТОО мнимые сделки с рядом компаний, отражая фиктивные сведения в выписанных счетах-фактурах о товарах, услугах и объемах. Сумма причиненного ущерба государству составила свыше 360 млн тенге, - уточнили в пресс-службе АФМ.

Мужчина осужден на 3,5 года.

Суд признал жителя Уральска виновным по ч. 3 ст. 216 УК и назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы, - отметили в ведомстве.


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