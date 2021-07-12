Асхат Оралов освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, это связано с переходом на другую работу.

Асхат Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

В разные годы работал в филиале партии «Нұр Отан», Управлении по вопросам молодежной политики г. Астана, Министерстве по делам религий и гражданского общества РК, Министерстве общественного развития РК.

В 2019 г. являлся заместителем акима Павлодарской области.

С июля 2020 года и по настоящее время работал вице-министром информации и общественного развития РК.