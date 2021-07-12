В ЗКО вакцину от коронавируса получают все слои населения

Всего с начала прививочной кампании в ЗКО поступило 320 050 доз двух компонентов вакцины против КВИ. По последним данным, первым компонентом привились свыше 122 тысяч западноказахстанцев, второй компонент получили более 71 тысячи человек.

Напомним, что жителям предлагается на выбор четыре вида вакцины – Спутник V, QazVac, Hayat-Vax, CoronaVac. В общей сложности, уже привито 35% населения ЗКО, а для создания коллективного иммунитета требуется 60%. Эпидситуация в ЗКО по-прежнему напряженная, область находится в "красной" зоне. За прошлые сутки заразились еще 215 человек. 60% всех заболеваний приходится на граждан старше 60 лет, которые находятся в группе риска.

Сейчас в 20 инфекционных стационарах, заполненных больше, чем на половину, лечение от КВИ получает 741 человек, в реанимации – 60 пациентов, в большинстве лица старше 60 лет, – сказал и.о.руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков.

Супружеская чета 80-летних пенсионеров вместе с дочерью и внучкой привились "Спутником V" в 3-й поликлинике г.Уральска. Внучка – Екатерина Ольховская – главврач областного кожвендиспансера. Три поколения одной семьи перенесли вакцинацию хорошо.

Мои родные и я, в том числе, переболели коронавирусом еще в начале этого года. Как врач, считаю, что вакцина поможет противостоять опасному вирусу, но нужно это делать сообща. После прививки все чувствуем себя хорошо, надеемся, что болезнь отступит после массовой вакцинации населения, – пожелала Ольховская.

Медработники поликлиники №3 отметили, что число желающих получить прививку значительно возросло. За день на вакцинацию приходит 500 человек и больше.

Вакцинация – мощная профилактическая мера. Против КВИ вакцинация проводится во всем мире, ведь заболеваемость сейчас резко растет именно среди непривитого населения. В первую очередь, вакцинация направлена на то, чтобы стабилизировать ситуацию и перейти на безмасочный режим, чтобы можно было жить нормальной жизнью, – отметил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев.

Ежедневно в поликлиниках города и районах с 8.00 до 20.00 работают 66 прививочных кабинетов, где можно получить вакцину. Согласно статистике, в ЗКО заразились КВИ после получения полного курса вакцинации 52 человека, в общей сложности, это составляет 0,3% от всех заболевших в регионе с начала вакцинации, то есть с февраля этого года. Как отметили медики, тяжелые случаи КВИ среди тех, кто прошел полный курс вакцинации, в ЗКО не регистрировались.

Я прошла полный курс вакцинации в мае. Перенесла вакцину хорошо, посоветовала всем родным и знакомым не бояться прививаться от КВИ. Это крайне необходимо для нас самих. Мне 21 год, я работаю и хочу сохранить свое здоровье, – сказала госслужащая Анна Пономарева.