Синоптики обещают похолодание в Нур-Султане

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 13-15 июля в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

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Нур-Султан

13 июля ожидаются переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 16-18 тепла.

14 июля - переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 13-15 тепла.

15 июля - переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 15-17 тепла.

Алматы

13 июля - переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, днем при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 30-32 тепла.

14 июля - переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 28-30 тепла.

15 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 28-30 тепла.

Шымкент

13 июля - переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 31-33 тепла.

14 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.

15 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 30-32 тепла.

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