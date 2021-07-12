Ситуация с пандемией коронавируса ухудшается - ВОЗ

В мире ухудшается эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом. Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает zakon.kz.

На брифинге в Женеве он заявил, что обладающий высокой заразностью штамм коронавируса "дельта" зарегистрирован на настоящий момент более чем в 104 странах, скоро он станет доминирующим в мире.

Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев заражения коронавирусом по всему миру. Рост зарегистрирован во всех шести регионах, кроме одного. После десяти недель снижения смертность также выросла, ситуация ухудшается. гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Ранее глава ВОЗ заявлял, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутый прогресс в борьбе с заболеванием.