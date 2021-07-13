В ВКО прошел "коронавирусный" град

13 июля 2021, 00:54
Фото: Кадр из видео

Ураган в ВКО оборвал линии передач, повалил десятки деревьев, повредил кровли на домах. Жители же окрестили град "коронавирусным" - за необычную форму градин, сообщает zakon.kz.

По форме льдинки напомнили жителям района Алтай "шипованную" молекулу вируса, передает Astana TV.

В Усть-Каменогорске за час выпала месячная норма осадков и улицы превратились в водные каналы. Водители не рисковали ездить по ним и десяти коммунальным бригадам пришлось срочно откачивать воду и вручную очищать ливневые колодцы.

Штормовое предупреждение в регионе объявлено и на ближайшие дни.

Дожди, в принципе, могут продолжиться. И есть риск выпадения осадков. Поэтому осматривается ливневая канализация, осматриваются люки, чтобы все было в рабочем состоянии. пресс-секретарь отдела ЖКХ акимата города Усть-Каменогорск Владимир Землянский


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