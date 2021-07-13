Франция вводит обязательную вакцинацию для медиков

Во Франции вводится обязательная вакцинация врачей и другого медицинского персонала от COVID-19, заявил президент страны Эммануэль Макрон, сообщает zakon.kz.

Такое заявление сделал Макрон, выступая с телеобращением к нации, передает РИА "Новости".

Необходимость принудительной вакцинации медицинского персонала Макрон объяснил сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, которая и во Франции имеет тенденцию к ухудшению.

Если мы не будем действовать сегодня, число заболевших продолжит резко расти, а с августа увеличится число госпитализаций. президент Франции Эммануэль Макрон

При этом недавно в стране разрешили открыться ночным клубам, которые не работали 18 месяцев. Но для клубов выставили условие: заполняемость заведений не должна превышать 75%.