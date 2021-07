Сборная Италии провела в Риме чемпионский парад

В Риме проходит чествование сборной Италии, которая выиграла чемпионат Европы - 2020, сообщает zakon.kz.

Сначала с национальной командой встретились президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Марио Драги. После этого "Скуадра адзурра" поехала на автобусе с кубком чемпионов Европы по улицам столицы, где чемпионов приветствовали тысячи болельщиков.

Вместе с футболистами на параде находится теннисист Маттео Берриттини. Вчера перед главным матчем Евро-2020 Италия — Англия на "Уэмбли" он сыграл финал Уимблдона против Новака Джоковича. Берриттини уступил, но стал первым итальянцем, кто дошел до решающего матча на турнире "Большого шлема".

Сборная Италии в финале чемпионата Европы обыграла Англию в серии пенальти и во второй раз в истории завоевала золотые медали континентального первенства. Впервые это произошло более 50 лет назад – в 1968 году.

This tour isn't coming to an end any time soon! ????#Azzurri ???????????? #EURO2020 #VivoAzzurro pic.twitter.com/OagQzDEDZ6