Не менее 54 человек погибли при пожаре в ковид-больнице в Ираке

13 июля 2021, 07:03
Фото: tvzvezda

По меньшей мере 54 человека погибли в результате пожара в больнице в "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В провинции Ди-Кар на юге Ирака вечером 12 июля произошел пожар в медучреждении, где лечатся пациенты с коронавирусом.

По предварительным данным, пламя охватило все корпуса медучреждения. Причиной возгорания мог стать взрыв кислородного баллона.

В связи со случившимся Минздрав региона объявил режим ЧП. Как уточняют местные СМИ, премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми отправился на место трагедии.


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