Еще одна область Казахстана перешла в "красную" зону по КВИ
13 июля 2021, 08:36
Фото: 24kz
Северо-Казахстанская область перешла в "красную" зону по распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 июля 2021 года.
В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области.
В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.