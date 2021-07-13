Как защититься от клещей

С начала 2021 года в Казахстане от укусов клещей пострадали 3275 человек. Как сообщили корреспонденту портала zakon.kz в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, больше всего таких фактов зарегистрировано в Алматинской области - 1025. Из общего числа укушенных профилактическое лечение получили 2977 человек.

За последние пять лет в Казахстане зарегистрировано как минимум 145 случаев заражения клещевым энцефалитом. Это острое инфекционное, природно-очаговое заболевание, которое поражает различные органы и системы. В первую очередь, центральную нервную систему. Инфекция может привести к параличу отдельных частей тела. В более редких случаях - к слепоте, глухоте, стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям, коме и даже смерти больного.

Симптомы клещевого энцефалита проявляются обычно в период от 7 до 14 дней после укуса. Чаще всего они выражены высокой температурой, слабостью мышц, онемением лица, ознобом, лихорадкой, мигренью, тошнотой, рвотой.

Возбудитель клещевого энцефалита передается человеку при присасывании зараженного вирусом иксодового клеща вместе с обезболивающей слюной. Кроме того, заразиться можно при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке.

Еще несколько лет назад иксодовые клещи были активны в основном в лесах и в зонах с густой растительностью с апреля по июнь. В последние годы их встречают повсюду, в том числе в городах, а сезон их активности увеличился с ранней весны до сентября.

По словам официального представителя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержана Байтанаева, заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью иммунизации и применения специальных защитных костюмов или одежды.

Отправляясь на природу, лучше надеть рубашку с длинными рукавами, которые у запястий застегиваются или укрепляются резинкой. Ее необходимо заправить в брюки, а брюки - в носки и сапоги. Голову и шею закрыть косынкой, высоким воротником, капюшоном.

Во время нахождения на природе периодически необходимо проводить само- и взаимоосмотр одежды и тела. В случае, если вы обнаружили присосавшегося клеща, обратитесь к медработнику. Если нет такой возможности, снимите клеща самостоятельно, - рекомендуют в Минздраве.

Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Для этого на присосавшего клеща необходимо капнуть каплю любого масла или керосина и, захватив пинцетом или прочной ниткой, покачивая, постепенно извлечь. Если хоботок остается в коже, то удалить его нужно как занозу, а место укуса смазать настойкой йода и тщательно вымыть руки.

Для защиты от клещей можно использовать отпугивающие средства - репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

В неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять молоко только после его кипячения. Кроме того, опасным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, масло и т.д.

Людям, которых укусил клещ, необходимо обратиться в ближайшую медицинскую организацию в течение первых суток и провести экстренную профилактику.

Еще медики советуют заблаговременно поставить вакцину против клещевого энцефалита. Это можно сделать бесплатно в местной поликлинике.

Особенно рекомендуется вакцинироваться жителям эндемичных зон, любителям походов и охоты, грибникам, фермерам, военным, работникам лесного хозяйства. Причем прививаться нужно зимой или ранней весной. Позже в этом уже не будет смысла.

По информации Минздрава РК, эндемичными (зонами постоянного обитания) по клещевому энцефалиту являются Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская области, город Алматы и его окрестности.

Весной и осенью проводится противоклещевая обработка эндемичных территорий:

мест размещения оздоровительных организаций для детей и взрослых;

мест постоянного пребывания лиц, профессия и работа которых связана с пребыванием в природном очаге;

территорий баз отдыха и туризма, садово-огороднических кооперативов;

участков лесных массивов;

наиболее часто посещаемых населением местностей с хозяйственно-бытовыми и другими целями.

Несмотря на принимаемые меры, количество клещей с каждым годом растет, и не только в Казахстане, но и по всему миру. Ряд специалистов связывают это с планетарным изменением климата и сокращением биоразнообразия, вследствие чего растущей популяции клещей становится мало их привычных источников пищи и они мигрируют в зоны проживания людей. Но это пока лишь гипотезы.

Еще в качестве важного фактора называют отказ от использования дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ, дуст) при обработке территорий обитания клещей. Его активно применяли в советское время, и паразитов тогда действительно было гораздо меньше. Долгое время ДДТ считался одним из самых эффективных средств против вредителей, включая малярийных комаров, мух, тараканов и клещей. При внешнем контакте он поражает нервную систему насекомого и приводит к гибели.

Однако еще с 1960-х годов экологические активисты начали утверждать, что ДДТ опасен не только для вредных насекомых, но и для всей экосистемы в целом. После использования этот препарат не нейтрализуется, распадаясь на безвредные вещества, а наоборот, начинает циркулировать, накапливаясь в организмах живых существ, вызывая необратимые патологии и даже их гибель.

В итоге Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, подписанная в 2001 году, запретила большинство видов использования ДДТ и других хлорорганических пестицидов, сделав исключение лишь для борьбы с малярией, но с условием, пока не будут найдены доступные альтернативы.

Интересные факты о клещах:

Клещи появились на нашей планете вместе с первыми динозаврами 230 миллионов лет назад.

Клещи способны откладывать абсолютно неоплодотворенные яйца, из которых в дальнейшем появляется жизнеспособное потомство. Это явление называется партеногенезом и дает возможность продолжать род даже в отсутствие полового партнера.

После оплодотворения или просто после обильного питания самка клеща способна отложить до 3000 яиц.

Температура, при которой клещ начинает проявлять активность, - 3-5 градусов тепла. Идеальные условия для клещей: влажность около 80% и температура воздуха 18-20 градусов тепла.

Слюна клеща имеет анестезирующие свойства, поэтому человек не ощущает укуса.

Клещи - самые живучие организмы на Земле. Они способны выживать в вакууме под воздействием луча электронного микроскопа. Кроме того, способны обходиться без пищи несколько лет, впадая в особое состояние - диапаузу.

Носителями вируса по статистике являются шесть клещей из ста, при этом заболеть от зараженной особи могут от 2 до 6% укушенных людей, в зависимости от региона.

Данил Утюпин