Шесть лет разыскивали россиянина за разбой и нашли в Нур-Султане

В Нур-Султане задержали россиянина, находившегося в межгосударственном розыске, сообщает zakon.kz.

36-летнего гражданина России обвиняют в совершении разбоя на территории Ингушетии в 2015 году.

В ночное время группа лиц проникла в домовладение 52-летнего жителя города Назрань и, угрожая применением насилия, совершила ограбление. Преступная группа в количестве не менее шести человек, одетые в черную форму одежды и в масках, при себе имели огнестрельное оружие, предположительно автомат системы "Калашникова" и пистолет "Макарова". Преступники завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 3 млн 600 тысяч рублей (более 18 млн тенге), золотыми изделиями, ценными вещами, после чего скрылись в неизвестном направлении, - уточнили в пресс-службе полиции столицы.

С октября 2017 года данный гражданин был объявлен в межгосударственный розыск.

Установлено, что мужчина прибыл в Казахстан в июле 2015 года и с этого момента неофициально работал у своего дальнего родственника, - отметили в ДП Нур-Султана.