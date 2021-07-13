В Казахстане доля фишинговых атак через WhatsApp составляет 96%

"Лаборатория Касперского" изучила динамику фишинговых атак через популярные во всем мире мессенджеры с декабря 2020-го по май 2021 года и выяснила, что чаще всего фишинговые ссылки распространялись через WhatsApp - почти в 90% случаев. В Казахстане доля фишинговых атак через WhatsApp оказалась еще выше - 96%, сообщает zakon.kz.

Помимо WhatsApp злоумышленники использовали Telegram и Viber: на них пришлось соответственно 6% и 5% подобных атак. Всего в мире решения "Лаборатории Касперского" ежедневно регистрировали 480 таких инцидентов.

Фишинг - давно известный способ мошенничества, при котором пользователи сами отдают злоумышленнику свои личные данные. Тем не менее, люди продолжают на него попадаться. С таким мошенничеством можно столкнуться везде: в электронной почте, СМС, соцсетях, рекламной выдаче. Мессенджеры продолжают этот список. Злоумышленники следят за трендами и понимают, что мессенджеры становятся все популярнее. А значит, потенциальных жертв там все больше, - сказал коммерческий директор "Лаборатории Касперского" в Центральной Азии Валерий Зубанов.

Он напомнил, что всегда важно скептически относиться к сомнительным предложениям в сообщениях и использовать защитные решения с функциями антифишинга.

Эксперты компании рекомендуют:

• сохранять бдительность в сети и проверять, нет ли опечаток или других подозрительных несоответствий в ссылках, прежде чем переходить по ним. Если ссылка вызывает сомнение, стоит вбить адрес сайта в поисковике и сравнить каждый символ;

• не распространять подозрительные ссылки, ведь фишеры часто просят пользователей поделиться вредоносной ссылкой со своим списком контактов, понимая, что люди больше доверяют тому, что им присылают знакомые;

• соблюдать осторожность при получении подозрительных сообщений (обычно с просьбой дать взаймы) даже от тех, кого вы знаете лично, ведь всегда существует вероятность того, что аккаунты ваших друзей и знакомых были взломаны;

• настороженно относиться к предложениям легкого заработка, сообщениям о выигрышах, обещаниям предоставить что-либо бесплатно;

• установить надежное защитное решение, которое блокирует большинство мошеннических ресурсов автоматически, например, Kaspersky Internet Security для Android.