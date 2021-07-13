Курс доллара еще снизился на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,62 тенге, снизившись на 0,81 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,5-427,9 тенге, евро - 506,1-508,1 тенге, рос. рубль - 5,75-5,8 тенге.

Напомним, в понедельник доллар подешевел сразу на 1,51 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 13 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,31%, составив $74,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,24% - до $75,34 за баррель.