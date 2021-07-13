Казахстанки попали на обложку Vogue

Модели из Казахстана Кристина Менисова и Зарина Ева попали на страницу популярного журнала Vogue, сообщает zakon.kz.

Vogue - журнал о моде, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast Publications.

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Если бы мне пришлось написать письмо себе молодой, я бы сказала: Не меняй ничего. Ты потрясающая, и все, что хочешь, произойдет, - написала Кристина Менисова на странице в Instagram.

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Модель и певица Менисова родом из Алматы. Девушка участвовала в показах на Неделях моды в Лос-Анджелесе и Майами.

В свою очередь ранее фотографии Зарины Евы попали на страницы глянца во Франции и Бельгии. Также она была выбрана на бельгийскую обложку MAXIM.

Известно, что девушка учится в Нью-Йоркской киноакадемии на киноактрису.