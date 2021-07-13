В Казнете обсуждают сходство между казахстанскими и греческими учебниками

Пользователи Казнета активно дискутируют о вопросе сходства между казахстанскими и греческими учебниками по английскому языку, сообщает zakon.kz.

Многие уверены, что пособия просто скопировали с греческих и из-за разницы менталитетов эти учебники для Казахстана непригодны.

На фото показаны учебники серии Smiles, авторами которых являются Вирджиния Эванс и Дженни Дули.

Стоит отметить, что на обложке модифицированных учебников есть отметка "for Kazakhstan", а в числе авторов указана Н. Мухамеджанова.

Это учебники английского языка серии Smiles, впервые изданные Express Publishing в Великобритании в 2013 году. Они получили международное признание и официально одобрены к использованию в таких странах, как Казахстан, Греция, Чехия, Польша, Испания и другие, - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Аналитики добавили, что сходство казахстанских учебников с греческими объясняется тем, что в двух странах используется учебная литература международного уровня.

Учебники Smiles издаются в двух версиях: оригинальной и специально доработанной для Казахстана, - заключили эксперты.