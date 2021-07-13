Сотрудники АФМ покрывали незаконный игорный бизнес

13 июля 2021, 13:04
Фото: кадры из видео

Агентство по финансовому мониторингу выявило в собственных рядах два факта покровительства незаконному игорному бизнесу, сообщает zakon.kz.

Департаментом собственной безопасности агентства в июне выявлено два факта содействия сотрудниками в противоправных деяниях преступников. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан оперуполномоченный территориального департамента по Алматы за покровительство незаконному игорному бизнесу. Аналогичный факт выявлен в Актюбинской области, в которой следователь ДЭР, помимо покровительства, получил денежное вознаграждение. пресс-служба АФМ РК

В ведомстве уточнили, что подозреваемые заключены под стражу на два месяца.

В интересах следствия иные сведения не разглашаются. пресс-служба АФМ РК


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