Вымогали деньги - лидера ОПГ задержали в Атырауской области

5 июля Департаментом КНБ по Атырауской области совместно с прокуратурой и Департаментом полиции области пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, состоящей из представителей спортивной среды и приверженцев деструктивных религиозных течений, сообщает zakon.kz.

Участники группировки на протяжении длительного времени осуществляли вымогательство денежных средств с водителей маршрутных такси ("Атырау-Уральск-Атырау"), в т.ч. под угрозой применения физического насилия. Задержано четыре активных участника ОПГ. По месту жительства фигурантов и их близких связей обнаружены и изъяты 3 единицы различных видов оружия и боеприпасы к ним, а также документальные материалы (чеки, журналы, банковские карточки), подтверждающие их преступную деятельность. пресс-служба КНБ РК

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 (вымогательство) УК РК.

Лидер группы водворен в следственный изолятор, остальные находятся под подпиской о невыезде. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. пресс-служба КНБ РК