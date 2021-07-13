Стипендии Президента РК между вузами распределил МОН

Министр образования и науки РК своим приказом от 29 июня 2021 года распределил стипендии Президента Республики Казахстан между организациями высшего и послевузовского образования на 2021 год, сообщает zakon.kz.

Всего распределено 926 стипендий между 36 организациями высшего и послевузовского образования (ОВПО, ранее вузы). Из них 919 стипендий предназначены студентам, а 7 - магистрантам.

Больше всех получил Казахский национальный университет имени аль-Фараби – 105 стипендий, Евразийскому национальному университету имени Л.Н.Гумилева выделено 100 стипендий. Казахский национальный педагогический университет имени Абая и Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова получили по 55 стипендий.

Полностью список вузов смотрите здесь.

Согласно приказу, ректоры ОВПО назначат стипендию Президента РК студентам и магистрантам на основании решений ученых советов учебных заведений.