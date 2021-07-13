Чрезвычайная пожароопасность сохранится в пяти областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 14 июля в Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются гроза, ветер юго-западный, при грозе порывы 15 м/с.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северный местами 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза.

14 июля днем, 15-16 июля сутки в Кызылординской области ожидаются ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с с пыльной бурей. 14-16 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В связи с прогнозом дождей, местами сильных 14-15 июля в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.