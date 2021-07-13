О службе в резерве рассказали в Минобороны

В Министерстве обороны рассказали, зачем нужна служба в резерве и как она будет проходить, сообщает zakon.kz.

Министерством обороны на постоянной основе проводится анализ современных рисков и угроз. К ним относятся как вооруженные конфликты, так и чрезвычайные ситуации, связанные с авариями, пандемией, экологическими катастрофами. В этих ситуациях в соответствии с действующим законодательством могут быть привлечены вооруженные силы и мобилизационный резерв. При этом международный опыт показывает, что развертывание и привлечение мобилизационного резерва может потребоваться в кратчайшие сроки.

Для этого в Республике Казахстан планируется ввести службу в резерве. Минобороны РК.

Как поясняется, служба в резерве подразумевает собой службу на контрактной основе, с совмещением гражданами их основной работы, сохранением заработной платы, выплатами дополнительного денежного содержания и предоставлением льгот.

Граждане, соответствующих востребованных специальностей, заключают соответствующий контракт с воинской частью на 3 года о прохождении службы в резерве.

Подготовка резервистов будет проводиться не более 60 дней в год, в которую входят ежемесячные двухдневные занятия и сборы (учения) продолжительностью до 1 месяца, в соответствии с программой обучения. При этом особое внимание будет направлено на подготовку по дефицитным специальностям.

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За резервистами закрепляется оружие и боевая техника, хранящаяся в воинских частях. Воинские части обеспечивают граждан форменной одеждой, проживанием в казарме и питанием на время занятий и учений.

Денежные выплаты будут осуществляться ежемесячно в размере 1 минимальной заработной платы, а в период проведения сборов (учений) – в размере средней заработной платы резервиста. Срок нахождения на занятиях и учениях входит в общий срок выслуги лет на воинской службе.

Служба в резерве дает возможность содержания подготовленных граждан, готовых в кратчайшие сроки прибыть в соответствующую воинскую часть и немедленно приступить к выполнению поставленных задач, - отметили в Минобороны.