Косметолог предупредила об опасных последствиях завивки ресниц

Британский косметолог Ипек Озкан опубликовала в TikTok ролик, на который обратили внимание журналисты, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Ее ресницы выглядят так, будто их подстригли, - это из-за того, что она часто их подкручивает, что очень вредно! - предупредила Озкан, показывая наглядно последствия процедуры на видео.

Примером стали ресницы клиентки, которая пришла на процедуру наращивания. Эксперт продемонстрировала, как щипцы для завивки влияют на структуру волос.

Ролик эксперта стал вирусным и набрал 8,6 млн просмотров. Пользователи сети поблагодарили Озкан в комментариях под постом:

Спасибо вам! Я давно пользуюсь щипцами, но я не знала, что они так вредны! Однажды такие щипцы вырвали мне все ресницы! Надеюсь, люди последуют вашему совету и выбросят это адское устройство! Да, они правда вырывают ресницы.

В мае эксперты рассказали о страшных последствиях наращивания ресниц. Так, мастер объяснила, что наращивание чересчур длинных и густых ресниц может негативно сказаться на зрении. Блогерша объяснила, что снятие таких объемных волосков требует очень большого количества растворяющего клей средства, вызывающего раздражение слизистой оболочки глаза.