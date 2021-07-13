В Северо-Казахстанской области новые ограничительные меры

Главный государственный санитарный врач Северо-Казахстанской области 13 июля подписал новое постановление в связи с тем, что вновь оказалась в "красной" зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Так, объекты торговли непродовольственными товарами площадью свыше 2000 кв. м могут работать с 9 до 18 часов при заполняемости не более 50%.

Крытые непродуктовые рынки также могут работать с 9 до 18 часов при заполняемости не более 50%.

Детские центры коррекции и образовательные центры могут работать при заполняемости групп не более 15 человек.

Предусматривается увеличение количества общественного транспорта в часы пик.

В детских садах могут работать только дежурные группы, не более 15 человек в группе.

Объекты общественного питания могут работать с 9 до 18 часов при заполняемости не более 50%, не более 30 мест, аналогично работают летние площадки. Работа фудкортов запрещена.

ТРЦ и торговые дома работают с 9 до 18 часов при заполняемости не более 50%.

Запрещена работа:

объектов культуры;

кинотеатров, концертных залов, театров;

межобластные, туристские перевозки;

компьютерных клубов, боулингов;

аквапарков, детских развлекательных центров;

спортивные мероприятия со зрителями.

Полностью посмотреть текст постановления можно здесь.

Постановление вступает в силу с 14 июля.