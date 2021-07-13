Реабилитацию жертв политических репрессий обсудили в Кызылорде

Под председательством акима Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой состоялась встреча по вопросам реабилитации жертв политических репрессий, передает zakon.kz.

На основании протокольного поручения заседания комиссии создана областная рабочая группа, состоящая из ученых, исследователей и краеведов и утвержденная заместителем акима Кызылординской области, председателем региональной комиссии. В настоящее время ученые, входящие в состав комиссии и рабочей группы, в соответствии с утвержденным графиком каждую среду и четверг работают с секретными документами департамента Комитета национальной безопасности по Кызылординской области и городу Байконыр, управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по Кызылординской области и Департамента полиции области, хранящимися в архивах области, - сказала Абдыкаликова.

На совещании аким области напомнила, что во исполнение поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева на сегодняшний день проведено два заседания региональной комиссии.

О ходе проведенной работы по полной реабилитации жертв репрессий доложил заместитель акима области Серик Ахмет. Председатель региональной комиссии отметил, что в состав комиссии включены 21 квалифицированный специалист и исследователи, утвержден план работы.

При региональной комиссии на базе Кызылординского университета имени Коркыт Ата создана областная рабочая группа, состоящая из ученых, исследователей и краеведов. Рабочие группы из ученых по направлению полной реабилитации жертв политических репрессий работают по восьми направлениям. Кроме того, были сформированы рабочие группы из городских и районных центров. Членам рабочей группы для ученых на базе Кызылординского университета им. Коркыт Ата и в архивах областного центра были выделены рабочие помещения и обеспечены материально-техническим оборудованием, - рассказали в пресс-службе акима региона.

Как уточняется, уже проведены заседание региональной комиссии и три заседания рабочей группы. Кроме того, в рамках международного проекта "Память во имя будущего", прошедшего 31 мая текущего года, на международном форуме "Независимость Республики Казахстан: история и память" члены региональной комиссии презентовали проводимую работу.

Наряду с этим проректор университета Абайбек Жунусов доложил о проделанной работе областной рабочей группы, укомплектованной учеными на базе Кызылординского университета им. Коркыт Ата. В настоящее время членами рабочей группы ведется работа в Департаменте внутренних дел Кызылординской области с 12 фондами с грифом "не подлежит реабилитации". В период с 1940 по 1950 год рассмотрено 70 дел об осужденных, но не подлежащих реабилитации гражданах, 145 человек рекомендованы к реабилитации.

По рассмотренным архивным документам собраны воспоминания о Каракумском восстании в Сырдарьинском районе и о членах нескольких групп, ставших продолжателями этого восстания. Кроме того, поступают важные сведения от близких родственников граждан, подвергшихся политическим репрессиям и еще не реабилитированных. В окрестностях города Кызылорда выявлено три места, где в 20-40-е годы XX века были расстреляны жертвы репрессий (возле населенного пункта Карауылтобе, на дачной территории Арай и у могильника уральских казахов). Проведены две экспедиции на места захоронения жертв политических репрессий, - доложил Абайбек Жунусов.

Подводя итоги заседания, глава региона отметила, что все озвученные предложения будут учтены и приняты соответствующие решения.

Это вопрос очень непростой и неоднозначный, поэтому к его изучению нужно подходить ответственно и рассматривать его всесторонне, - подчеркнула аким области.