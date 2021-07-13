Диетолог перечислил продукты, которые дают сытость и помогают похудеть

Британский врач-диетолог Майкл Мосли рассказал о пользе средиземноморской диеты для улучшения здоровья и снижения веса, передает zakon.kz.

Она основана не на ограничениях, а на том, чтобы есть больше правильных продуктов. Эти вкусные продукты не только дают ощущение сытости, но и полезны для здоровья за счет содержания важных питательных веществ, - приводит lenta.ru слова Мосли.

Отмечается, что низкоуглеводная диета подразумевает употребление необходимого количества белков, клетчатки и полезных жиров.

Так, среди рекомендуемых во время диеты продуктов оказались яйца. Специалист советует есть омлет, яичницу или просто вареные яйца с зеленью и пармезаном или с копченым лососем и чили. Также стоит включить в рацион богатый белком греческий йогурт, в который можно добавлять ягоды и орехи. Помимо йогурта, можно выбирать и другие продукты, например, небольшое количество нежирного молока. Мосли подчеркивает, что необходимо съедать достаточное количество белковой пищи в день, поскольку она ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию жира, - пишет издание.

Разнообразные овощи не менее важны для здорового похудения.

Ешьте много разноцветных овощей, от темной листовой зелени до ярко-красного и желтого стручкового перца, - добавил врач.

Для вкуса в овощи можно добавлять немного пармезана, содержащего белок.