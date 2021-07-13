Свыше 400 тыс. доз наркотиков изъяли у 20-летнего жителя города Шу

13 июля 2021, 23:45
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области.

В рамках ОПМ "Карасора-2021" сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в 3 км от села Тасоткель при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 20-летний парень, передает zakon.kz.

Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет, - сказал начальник УПН ДП Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.

В ходе обыска у парня обнаружена марихуана общим весом 42,5 кг.

Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС Шу.


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