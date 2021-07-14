Странные вещи обнаружены на месте гибели группы Дятлова - эксперт

Глава фонда, посвященного памяти погибших, Юрий Кунцевич заявил, что сразу после гибели группы Дятлова были найдены вещи, часть которых не принадлежала туристам, передает zakon.kz.

По словам эксперта, речь идет об обнаруженной фляжке из-под спирта и стальном шипе, который был в отриконенном ботинке. Выживший участник группы Дятлова Юрий Юдин говорил, что у туристов спирта не было. Кроме того, они не имели отрикованных ботинок, - сообщают vesti.ru.

Руководитель фонда памяти группы Дятлова считает, что обнаруженные предметы могли быть оставлены теми, кто инсценировал картину случившегося.

Трагедия произошла в феврале 1959 года. Погибли девять человек. Официальная версия гласит, что туристы погибли в результате несчастного случая, вызванного стихийной силой.