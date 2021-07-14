Шесть способов избавления от похмелья назвал врач

Врач общей практики Сара Гарсед рекомендует придерживается ряда методов, чтобы избежать похмелья, передает zakon.kz.

В первую очередь необходимо выпить много воды, поскольку она выводит токсины из организма. Вторым действенным методом улучшения самочувствия является сон. Сон - одно из самых восстанавливающих средств при похмелье, поэтому проспите весь следующий день, - приводит lenta.ru слова Гарсед.

Помимо этого, она посоветовала приобрести обезболивающие медикаменты, чтобы избавиться от головных или мышечных болей. Гарсед подчеркнула, что лучше делать выбор в пользу средств на основе парацетамола, поскольку аспирин может усилить тошноту. Избавиться от последней, по словам эксперта, можно с помощью имбирного чая. В то же время чай из расторопши способствует очищению печени, а горячая вода с медом и лимоном повышает уровень сахара в крови.

Врач также порекомендовала сделать небольшую зарядку, поскольку после употребления алкоголя у организма снижается уровень энергии.

Упражнения высвобождают огромное количество эндорфинов и дофамина, тем самым помогая вам ощутить чувство счастья и одновременно повышая уровень вашей работоспособность. Физическая активность нормализует уровень сахара в крови и может предотвратить головную боль, - пояснила она.

Наконец, Гарсед подчеркнула, что хорошим средством от похмелья является апельсиновый сок: он восстанавливает минералы в организме за счет кислотно-нейтрализующего эффекта. Кроме того, улучшить самочувствие поможет жирная рыба.