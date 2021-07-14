"Канело" действительно помогает людям: Головкина сравнили с мексиканцем

Менеджер казахстанских боксеров Данияра Елеусинова и Ивана Дычко Зия Алиев в интервью сравнил Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Я "Канело" знаю не понаслышке. Мы с ним общались, пересекались на нескольких шоу, в Саудовской Аравии. Плюс я дружу с Эдди Рейносо. "Канело" действительно другой человек. Он как человек именно просто приятный. Он ко всем так относится - Райан Гарсия, Энди Руис - они были в зале, он подходил им что-то советовал.

Также, по его словам, мексиканец часто занимается благотворительностью и действительно помогает людям. Его любят. Он очень простой в общении, из себя не строит кого-то.

Почему Гена этого не делает? Наверное, потому что люди разные. Может, он не хочет этого делать. Он никому ничего не должен, по сути. "Канело" хочет делать - он делает, он такой. В принципе, у них жизненный путь с "Канело" одинаковый: оба из таких семей, вышли с нуля, сами поднялись. Не знаю, наверное, он просто такой человек, - поделился Алиев.