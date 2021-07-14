В США назвали номинантов на премию "Эмми"

Американская телевизионная академия объявила номинантов на получение премии "Эмми" в этом году, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Вручение наград произойдет 19 сентября в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте телепремии.

Номинации объявили актер Рон Сепас Джонс (сериал "Это мы") и его дочь Жасмин Сепас Джонс (сериал "Слепые пятна").

Сериалы "Корона" и "Мандалорец" лидируют по числу номинаций американской телевизионной премии "Эмми". Они представлены в 24 категориях, сообщают организаторы.

За ними следуют "Ванда/Вижн" (23), "Рассказ служанки" (21), шоу Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20), "Страна Лавкрафта" (18), "Ход королевы" (18) и "Мейр из Исттауна" (16), — говорится в сообщении.

Среди платформ лидирует HBO/HBO Max, проекты которой представлены в 130 номинациях. На втором месте Netflix со 129 категориями, а замыкает первую четверку Disney+ (71) и NBC (46).

За номинацию "Лучший драматический сериал" поборются "Пацаны", "Бриджертон", "Страна Лавкрафта", "Поза", "Корона", "Мандалорианец", а также "Это мы" и "Рассказ служанки".

На награду как "Лучший комедийный сериал" претендуют "Эмили в Париже", "Метод Комински", "Кобра Кай", "Бортпроводница", "Тед Лассо", "Черная комедия", "Pen 15" и "Хитрости".