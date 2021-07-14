Британская армия заявила о готовности работать с талибами

Министерство обороны Великобритании заявило о готовности работать с талибами , если боевики и их лидеры "снимут балаклавы" и войдут в правительство Афганистана мирным путем, сообщает zakon.kz со ссылкой на АиФ.

Газете Telegraph он сообщил, что "какие бы силы ни были в правительстве, если они придерживаются конкретных международных норм, то правительство Великобритании будет с ними взаимодействовать".

Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что это решение будет воспринято неоднозначно, однако, по мнению британского правительства, необходимо использовать прагматичный подход для мирного урегулирования гражданской войны в Афганистане.

Для государственного строительства нужны финансирование и поддержка, а с маской террориста на голове этого не получить, — отметил Уоллес, указывая на желание "Талибана" достичь международного признания.