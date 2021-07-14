Лучшим режиссером на кинофестивале в Лондоне признали казахстанку

На 22-м Международном кинофестивале Rainbow Film Festival в Лондоне лучшим женским режиссером признали Шарипу Уразбаеву из Казахстана, передает zakon.kz.

Это высокое признание наше соотечественница получила благодаря своему фильму "Марьям".

Он рассказывает о женщине по имени Марьям, которая осталась зимовать в отдаленном ауле с четырьмя детьми, после того как ее муж отправился на заработки и не вернулся.

Тем временем неожиданная новость для меня. Оказывается, получила приз "Лучшая женщина-режиссер" на кинофестивале в Лондоне, - написала Шарипа Уразбаева на своей странице в Instagram.