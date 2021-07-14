Назван самый здоровый завтрак

Диетолог назвал самый здоровый завтрак, благодаря которому можно быстро снизить холестерин, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

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По данным Cleveland Clinic, высокий уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, "плохого" холестерина) в организме может увеличить риск ишемической болезни сердца, инсульта, заболевания периферических артерий, диабета второго типа и гипертонии.

Как рассказал диетолог Лон Бен-Ашера, одним из лучших блюд на завтрак, которое может снизить уровень "плохого" холестерин, является овсянка.

Овес - богатый источник растворимой клетчатки. Растворимая клетчатка образует гель, который помогает выводить холестерин из нашего тела, а это означает, что в кровь попадает меньше ЛПНП, - пояснил он.

Кроме того, овсянка надолго обеспечивает чувство сытости - это помогает избегать нездоровых перекусов.

Как рекомендуют эксперты из National Lipid Association, в день нужно съедать от пяти до 10 граммов растворимой клетчатки, а овсянка является одним из ее лучших источников.

К другим продуктам, богатым растворимой клетчаткой, относятся фасоль, бобовые, авокадо, семена чиа, семена льна, овощи и фрукты.