Расширены полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

Министр по чрезвычайным ситуациям РК своим приказом от 26 мая 2021 года внес изменения и дополнения в положения о ведомствах и территориальных подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает zakon.kz.
Теперь Комитет по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК:
в пределах компетенции Комитета:
Комитет противопожарной службы МЧС РК:
в пределах компетенции Комитета:
Комитет промышленной безопасности МЧС РК в пределах компетенции:
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
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