Расширены полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

Министр по чрезвычайным ситуациям РК своим приказом от 26 мая 2021 года внес изменения и дополнения в положения о ведомствах и территориальных подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает zakon.kz.

Теперь Комитет по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК:

разрабатывает комплекс мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов хозяйствования и обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях;

в пределах компетенции Комитет создает и использует запасы материально-технических ресурсов;

разрабатывает правила создания, содержания, материально-технического обеспечения, подготовки и привлечения формирований гражданской защиты в пределах своей компетенции;

в пределах компетенции Комитета:

осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации, а также подготовку предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;

осуществляет разработку национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации по согласованию с уполномоченным органом в сфере стандартизации;

осуществляет подготовку предложений по созданию технических комитетов по стандартизации;

участвует в работе технических комитетов по стандартизации и национального органа по стандартизации, международных организаций по стандартизации»;

организует работы территориальных подразделений Министерства по проведению разъяснительной работы по недопущению гибели людей на водоемах страны в период купального сезона и в осенне-зимний периоды.

Комитет противопожарной службы МЧС РК:

разрабатывает методические рекомендации в сфере гражданской защиты в пределах компетенции;

разрабатывает правила создания местными исполнительными органами пожарных постов, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы;

разрабатывает правила тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы;

разрабатывает технические регламенты в сфере гражданской защиты в пределах своей компетенции;

в пределах компетенции Комитета разрабатывает разрешительные требования, предъявляемые к экспертным организациям;

разрабатывает правила аккредитации экспертных организаций;

организует проведение аккредитации экспертных организаций;

разрабатывает правила проведения аудита в области пожарной безопасности;

ведет государственный реестр экспертных организаций;

разрабатывает правила осуществления деятельности исследовательских испытательных пожарных лабораторий;

разрабатывает Устав службы противопожарной службы;

в пределах компетенции Комитета:

осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации, а также подготовку предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;

осуществляет разработку национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации по согласованию с уполномоченным органом в сфере стандартизации;

осуществляет подготовку предложений по созданию технических комитетов по стандартизации;

участвует в работе технических комитетов по стандартизации и национального органа по стандартизации, международных организаций по стандартизации;

готовит отчеты о состоянии регулирования предпринимательской деятельности в отдельной отрасли или сфере государственного управления, в которой введен или планируется к введению регуляторный инструмент для представления в уполномоченный орган по предпринимательству;

разрабатывает правила осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб;

разрабатывает разрешительные требования, предъявляемые к негосударственным противопожарным службам;

разрабатывает правила организации тушения пожаров;

организует и обеспечивает предоставление электронных услуг юридическим и физическим лицам.

Комитет промышленной безопасности МЧС РК в пределах компетенции:

осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации, а также подготовку предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации; осуществляет разработку национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации по согласованию с уполномоченным органом в сфере стандартизации; осуществляет подготовку предложений по созданию технических комитетов по стандартизации; участвует в работе технических комитетов по стандартизации и национального органа по стандартизации, международных организаций по стандартизации; готовит отчеты о состоянии регулирования предпринимательской деятельности в отдельной отрасли или сфере государственного управления, в которой введен или планируется к введению регуляторный инструмент для представления в уполномоченный орган по предпринимательству.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.