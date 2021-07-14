Максимальный прирост за 3,5 года составила инфляция в Казахстане в июне

Инфляция в июне 2021 года составила 1,1%, что является максимальным месячным приростом цен с конца 2017 года. Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передает zakon.kz.

Годовой уровень инфляции ускорился до 7,9%. В структуре инфляции наблюдалось ускорение всех компонентов, при этом наибольший вклад отмечен со стороны продуктов питания. Годовой темп роста цен на продовольственные товары ускорился с 9,3% в мае до 10,6% в июне 2021 года. Нацбанк РК.

Как отмечается, основной вклад в ускорение внес резкий скачок цен на овощи (с 7,9% до 30,6%), в частности, овощи длительного хранения (картофель, морковь, свекла). Месячные темпы на данные товары демонстрировали рекордные значения за последние годы.

Кроме того, продолжилось удорожание растительного масла и сахара на фоне роста цен производителей и сохранения высокого роста цен на мировых продовольственных рынках.

Непродовольственная годовая инфляция ускорилась в июне до 6,9% (в мае 2021 года – 6,7%).

Основным фактором ускорения стало удорожание стоимости бензина, а также товаров длительного пользования (одежда, автомобили, мебель и бытовые приборы). Удорожание бензина продолжилось в результате роста цен производителей. Ускорение роста цен на одежду и обувь наблюдалось на фоне постепенного восстановления спроса и некоторого удорожания импорта, - отметили в Нацбанке.

Годовой рост цен на платные услуги в июне 2021 года ускорился до 5,6% (в мае 2021 года - 5,1%) в результате восстановления роста тарифов на коммунальные услуги (электроэнергия, газ) и удорожания отдельных рыночных услуг.

Удорожание услуг транспорта наблюдалось в результате скачка цен на воздушный транспорт (на 26,2%).

Также на фоне восстановления спроса наблюдалось удорожание туристических услуг (санатории, поездки за рубеж), услуг личного ухода и по ремонту жилья.

Небольшое ускорение отмечено в сфере дошкольного образования и сотовой связи.