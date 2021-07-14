Мужчина с 1,5 млн тенге выпрыгнул в окно - кража в кафе попала на видео

Мужчина из кафе Нур-Султана украл 1,5 млн тенге, сообщает zakon.kz.

По данным полиции столицы, подозреваемый работал поваром в этом заведении.

В ночное время суток он разбил окно и проник внутрь кафе. Вскрыв кассовый аппарат, молодой человек украл 1 500 000 тенге, после чего скрылся с места преступления, - заявили в ведомстве.

Позднее его задержали на квартире.

Украденные деньги изъяты. Задержанный водворен в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе.