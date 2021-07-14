В Караганде дети выкинули беременную кошку с девятого этажа

Двое мальчиков выбросили беременную кошку с девятого этажа в Караганде, сообщает zakon.kz.

Информация о чудовищном поступке появилась на странице издания "Новый вестник".

Это произошло 12 июля по улице Ержанова.

Кошке помогли неравнодушные прохожие - ее доставили в ветеринарную клинику. Котят спасти не удалось.

В полиции области уточнили, что данный факт зарегистрирован.

По данному факту сотрудниками полиции Михайловского отдела полиции установлены двое несовершеннолетних детей, 9 и 10 лет. Родителей привлекли по 127 статье части первой Кодекса РК об административных правонарушениях. Взыскивается штраф в размере 29 000 тенге. Родителей также обязали оплатить все расходы по лечению кошки, - заявили в ведомстве.