Нацелены на победу в 80% избирательных округов - Nur Otan о выборах сельских акимов

Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook рассказал о подготовке кандидатов от правящей партии в предстоящих прямых выборах акимов сел и поделился промежуточными результатами реализации предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!".

По его словам, уже вчера во всех регионах были зарегистрированы 586 кандидатов от Nur Otan. Более 35% - это новые лица, в том числе представители образования, предприниматели, фермеры и т.д. Многие являются участниками недавних внутрипартийных праймериз, председателями первичных партийных организаций. Средний возраст кандидатов - 46 лет. Представленность женщин - 11%, молодежи до 35 лет - 14%.

Как вы знаете, по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 25 июля впервые пройдут прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Как отметил глава государства, "предстоящие выборы - это не только признак достаточной зрелости нашей политической системы, но и серьезный шаг в демократическом развитии нашего общества". Задача партии Nur Otan - не просто победить на выборах, а создать системные условия для развития аулов и сел, решения конкретных проблем граждан. Выдвигая своих кандидатов, партия внедряет современные подходы, формируя новую культуру взаимодействия акимов первого звена с населением в рамках инициированной Президентом страны концепции "Слышащего государства", - сказал Бауыржан Байбек.

Для этого, по информации первого зампреда, партия обучает кандидатов работе в новых условиях, выстраиванию эффективной обратной связи, ориентируя на непосредственную "живую" работу с людьми. Все кандидаты и члены штабов на местах уже прошли семинары на базе Школы политического менеджмента, обеспечены необходимой организационной, методологической и другой поддержкой. У каждого выработана своя конкретная предвыборная программа, подкрепленная при поддержке партии соответствующими ресурсами с учетом возможностей территорий.

Как партия реальных дел и ясных целей, Nur Otan в своей каждодневной работе руководствуется такими принципами, как политическое новаторство, системность и последовательность. Именно эти подходы, заложенные в основу деятельности партии Nur Otan Елбасы, лидером партии Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, позволяют нашей партии побеждать на выборах, обеспечивать долгосрочное политическое лидерство. Партия Nur Otan подходит к этим выборам максимально подготовленной. С учетом социологии Института общественной политики, анализа данных общественных приемных партии и результатов мониторинга общественно-политической ситуации на местах мы нацелены на победу в 80% избирательных округов, - подчеркнул он.

В своем посте Бауыржан Байбек также отметил, что сразу же после парламентских выборов Nur Otan активно приступил к реализации своих предвыборных обещаний.

Отмечается, что под поствыборные задачи по-новому была перестроена вся необходимая партийная инфраструктура. Реализуются 217 дорожных карт с конкретным закреплением ответственных депутатов и руководителей. Создана региональная система из более 1,7 тыс. общественных советов с участием более 12 тыс. активных граждан для мониторинга предвыборных обещаний и артикулирования актуальных проблем на местах.

Предвыборная программа "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" на республиканском уровне уже реализована на 7%, а на региональном - на 5%. Общественными советами выработано более 250 практических рекомендаций госорганам, в том числе по устранению барьеров для бизнеса, совершенствованию системы государственных закупок, принятию мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары и др. На региональном уровне рассмотрено более 3,3 тыс. острых социальных вопросов. Все поднимаемые проблемы берутся на партийный контроль.

При этом только с начала года в общественных приемных партии депутатами, руководителями госорганов - членами партии Nur Otan проведено более 14 тыс. приемов, принято 74 тыс. казахстанцев. По 96% обращениям были достигнуты положительные решения, оказана консультативная, правовая и иная помощь. Остальные 4% находятся на исполнении.

По инициативе фракции партии Nur Otan в Мажилисе, согласно Дорожной карте реализации предвыборных обязательств, приняты 12 законодательных и правовых актов, в том числе девять законов. Среди них: Экологический кодекс, изменения по вопросам инклюзивного образования, развития социального предпринимательства, усиления защиты прав граждан и многое другое.

На особом контроле находится и исполнение предвыборных обещаний перед молодежью. Так, в рамках 217 дорожных карт по реализации программы "Жастар - Отанға!" до 2025 года предусмотрено достижение 3,5 тыс. индикаторов с охватом более 4,5 млн молодых казахстанцев до 35 лет. Ключевыми являются вопросы повышения качества образования, трудоустройства, доступности жилья, расширения гражданской активности, личностного развития и досуга.

В рамках Программы Елбасы по системной перезагрузке партии "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем" руководство региональных представительных партийных органов обновлено на 40%. Оптимизирована структура Центрального аппарата партии с сокращением штатной численности на 10%. С учетом новых стандартов и выдвигаемых запросов общества усиливается дальнейшая работа по борьбе с коррупцией. В соответствии с Уставом и Кодексом этики продолжается "чистка" рядов партии.

Для усиления общественного контроля, преодоления инертности на местах, обеспечения открытости депутатов с этого года впервые введен публичный рейтинг членов фракций партии Nur Otan в маслихатах всех уровней. С 1 сентября планируется запустить специальную интернет-платформу с открытым доступом для граждан к информации о деятельности и инициативах народных избранников, возможностью прямого обращения к ним.

За 30 лет Независимости наша страна не раз сталкивалась с различными испытаниями и трудностями. Но вместе мы всегда их преодолевали, становясь сильнее и сплоченнее. В условиях сегодняшних вызовов у партии Nur Otan есть видение по их решению - конкретные программы и инструменты, активные партийцы и общественники, политическая воля и решимость. При поддержке казахстанцев партия Nur Otan продолжит и далее обеспечивать реализацию всех намеченных руководством страны планов, - заключил Бауыржан Байбек.