В ЗКО готовят 270 наблюдателей на выборы

25 июля текущего года по всей республике единовременно пройдут выборы более 700 сельских акимов.

В Западно-Казахстанской области состоятся выборы 31 акима сельских округов. Прямое голосование избирателей пройдет на 89 избирательных участках. Выборы остальных акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов будут проведены постепенно после истечения сроков их полномочий.

Созданный в Казахстане "Центр непартийного наблюдения" осуществляет наблюдение за выборами и мониторинг выборного процесса путем системного участия в избирательном процессе. Республиканская общественная организация имеет филиалы во всех регионах страны и выражает свое намерение выступать за реализацию и защиту политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод в электоральный период.

Западно-Казахстанский филиал республиканского общественного объединения "Центр непартийного наблюдения" возглавляет Мухтар Давлетжанов. Как он отметил, общественная организация ставит перед собой цель - обеспечить соблюдение законности и прозрачности выборного процесса в стране, и примет активное участие в наблюдении за предстоящими выборами акимов сельских округов в Западно-Казахстанской области. Для этого в настоящее время Центр проводит цикл обучающих мероприятий для наблюдателей. Филиал планирует обучить 270 наблюдателей.

Предстоящие прямые выборы сельских акимов - очень серьезное событие, которое знаменует собой совершенно новый этап политической модернизации. Такое голосование проводится впервые в стране. Для наблюдения за соблюдением законности и прозрачности выборного процесса у нас сформирована команда с большим опытом в сфере наблюдения за выборами. Считаю, что общими усилиями мы внесем значимый вклад в проведение открытых, прозрачных и независимых выборов в Казахстане, - сказал Давлетжанов.

По его словам, в регионе достаточно граждан с активной гражданской позицией, которые всегда участвуют в выборах, поэтому к наблюдателям самое главное требование - быть заинтересованными в избирательном процессе. Цель обучающих курсов - научить наблюдателей законам, правам и обязанностям, умению действовать в разных ситуациях.