Смертельная поножовщина произошла в Темиртау

Поножовщина произошла в Темиртау, в результате которой скончался 31-летний мужчина, сообщает zakon.kz.

Видео с места драки появилось в Instagram-паблике instavideo_kaz.

Драка в Темиртау, которая плохо закончилась. Как сообщает подписчик, это случилось четыре дня назад в четвертом микрорайоне - близ БТИ. К сожалению, достоверной информации о случившемся нет. Видна схватка двоих, бросок, а затем, похоже, одному другой нанес ножевые ранения, - подписан ролик.

В областной полиции сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Инцидент произошел между знакомыми молодыми людьми. 31-летнему мужчине было нанесено телесное повреждение, в результате которого молодой человек умер. Все участники происшествия и обстоятельства инцидента установлены. В настоящее время проводятся следственные действия. пресс-служба ДП Карагандинской области