Как рост биржевых котировок на нефть в России отразится на Казахстане

О том, как влияние роста биржевых котировок на нефтепродукты на российском рынке отразится на Казахстане, рассказал эксперт по рынку нефти и газа Ерлан Жаукин, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook он отметил, что в условиях действующего запрета на вывоз бензина и дизельного топлива из Казахстана "можно сказать, что никак".

Внимательно следим за ситуацией с нефтепродуктами на рынке России, являющейся одной из крупнейших нефтяных держав. Есть определенная доля риска увеличения объемов приграничной торговли, когда российский автомобиль заезжает на территорию Казахстана для того, чтобы заправиться, но действующие COVID-ограничения нам в помощь. Ерлан Жаукин

О чем еще может сказать информация о росте биржевых котировок в России? Российский топливный рынок находится в справедливой бизнес-атмосфере, реагирующей на колебания как внутреннего спроса, так и на тенденции мирового рынка. И это несмотря на то, что Россия входит в топ-10 по мировым запасам нефти.

В своем прогнозе Ерлан Жаукин ссылается на последние данные о том, что по итогам торгов в России 13 июля цены на бензин АИ-92 и сжиженные углеводородные газы обновили исторические максимумы. Цена бензина АИ-92 выросла за день на 0,46%, до 56 тыс. руб. за тонну. Предыдущий рекорд был установлен 28 мая 2018 года. Тогда стоимость бензина этой марки была на уровне 55,93 тыс. руб. за тонну.