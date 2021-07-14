В семи регионах объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

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По данным РГП "Казгидромет", 15 июля в Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, при грозе 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается гроза.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, западный, местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.

В Туркестанской области ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

15-16 июля в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, град. Ветер северо-западный, 15 июля 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. 16 июля ветер местами 15-20 м/с. В Петропавловске 15-16 июля ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный 15-20 м/с, днем 15 июля порывы 25 м/с.

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