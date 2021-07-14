Главный санврач ЗКО внес изменения в постановление о карантине

14 июля 2021, 18:43
Фото: april.kg

Главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно им, запрещается проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе.

Работа общественного транспорта по воскресеньям приостанавливается для проведения дезинфекционных мероприятий.

Постановление вводится в действие с 17 июля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.


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