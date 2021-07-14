Проявить гражданскую ответственность - Кульгинов обратился к горожанам

Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram обратился к жителям города с призывом соблюдать саннормы, проявить социальную и гражданскую ответственность, сообщает zakon.kz.

Текст также опубликован на официальном сайте акимата Нур-Султана:

"Дорогие жители и гости столицы!

Эпидемиологическая ситуация в городе все еще остается сложной. За прошедшие сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом. Росту, как отмечают врачи, также способствовали прошедшие выходные дни. Когда люди выезжали за город, на речку, природу и т.д.

Призываю всех жителей без крайней надобности не посещать места массового скопления людей. Ограничьте круг лиц, с кем контактируете, не зовите и не ходите в гости. Сейчас всем необходимо проявить социальную и гражданскую ответственность. В том числе объектам бизнеса. Необходимо помнить, что новый вид коронавируса – Дельта штамм (так называемый индийский) – более контагиозен, отличается коротким инкубационным периодом и тяжелым течением заболевания.

Учитывая рост, в том числе тяжелобольных, мы разворачиваем медучреждения один за другим под ковидные стационары. В наших медицинских учреждениях работают 100 пунктов вакцинации. Для удобства горожан также пункты вакцинации есть в ряде торговых домов и ТРЦ.

Сегодня посетил один из наших пунктов вакцинации. Созданы все условия для комфортного получения вакцины. Для вакцинации трудовых коллективов выезжают наши медицинские бригады.

Впереди – учебный год для школьников и студентов. Для того чтобы вернуться в прежний формат обучения – офлайн – необходимо сформировать коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет также позволит другим предприятиям работать бесперебойно.

На данный момент первым компонентом вакцинировано более 300 тыс. горожан. Вакцинация - единственный метод, который позволит обезопасить как собственное здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Не испытывайте свой организм, ведь не каждый сможет справиться с вирусом.

Берегите себя и своих близких!" - написал аким столицы.