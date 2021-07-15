Назван доступный продукт для укрепления иммунитета

Улучшить пищеварение, помочь организму после переедания и укрепить иммунитет поможет знакомый всем с детства кефир, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

О пользе этого популярного кисломолочного продукта рассказала диетолог Елена Соломатина.

Прежде всего, на кефире можно устраивать разгрузочные дни, отметила она. Особенно это актуально после обильного застолья.

В принципе разгрузочный день устраивается, когда есть ощущение переполненности: если накануне что-то переели, был какой-то праздник, после шашлыков, потому что они долго "лежат" в кишечнике, — сказала Соломатина в интервью радио Sputnik.

Диетолог посоветовала выпивать в течение разгрузочного дня литр кефира, разделенный на несколько частей, или делать на этом напитке холодные супы с овощами. Кроме того, кефир хорошо сочетать с ягодами, добавила она.



Однако подобные разгрузочные дни лучше устраивать не чаще раза в неделю. Большую пользу организму принесет регулярное употребление хотя бы небольшого количества кефира. С помощью этого кисломолочного напитка можно укрепить свой иммунитет, отметила диетолог.

Дело в том, что 70 процентов нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике и зависит от состояния микробиоты, на которую непосредственно воздействует кефир. Кефир является пробиотиком, он несет необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой, которая приходит изнутри и извне, — объяснила Соломатина.

Для поддержания благоприятного состояния микробиоты будет достаточно стакана кефира в день. Можно время от времени заменять его другими кисломолочными продуктами, заключила диетолог.