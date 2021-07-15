США и Россия обсудили сотрудничество в решении проблемы изменения климата

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри подчеркнули важность для Вашингтона и Москвы совместной работы над целым рядом климатических вопросов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Спецпредставитель президента США Керри подчеркнул, что США и России предстоит играть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в этом десятилетии, когда это критически важно, - отмечается в документе.

Керри, согласно этим данным, в телефонном разговоре подчеркнул, что Москве и Вашингтону предстоит "работать над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой".

Отмечается, что Путин согласился с необходимостью удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата и подтвердил намерения России сократить собственные выбросы.